Stabile di Catania: “Anima mundi”, il teatro è inclusione sociale

Lo spettacolo

Il 27 marzo al Verga la Compagnia Neon, regia di Monica Felloni, con un progetto basato sul rispetto dell'identità e dignità della vita

Il Teatro Verga dello Stabile di Catania ospita giovedì alle ore 20.45 lo spettacolo fuori abbonamento “Anima Mundi” (produzione Compagnia Nèon Teatro) che ha la regia di Monica Felloni e testi a cura di Piero Ristagno.

Lo spettacolo, frutto di un progetto multidisciplinare, è il momento centrale di un progetto speciale dedicato al teatro come strumento di inclusione sociale.

Infatti, “Anima Mundi”, dopo “Ciatu” e “Invasioni”, completa il Trittico della felicità umana, progetto quinquennale di ricerca artistica, nato dalla lettura del libro di James Hillman “L’anima del mondo e il pensiero del cuore”.

Un progetto articolato, basato sul rispetto dell’identità e della dignità della vita, con un approccio alla diversità centrato sulla relazione e sul benessere comune, in cui il teatro diventi veicolo di inclusione sociale, non volto a normalizzare lo straordinario, bensì a viverlo.

Trentadue anni dopo Giordano Bruno, nasce a Amsterdam Baruch Spinoza. È nella sua vicenda umana e nel suo pensiero, coraggiosamente praticato, che Nèon Teatro trova linfa per alimentare il proprio stupore e proporlo agli occhi degli spettatori. “Anima Mundi” è la danza ispirata del gesto imprevisto, dell’inciamparenel fonema che non risuona, è il canto corale dei corpi in scena che confermano la propria esistenza in vita. Potrebbe essere la Vita ciò che chiamiamo Anima.

Come spiega Piero Ristagno: “Anima Mundi è uno spettacolo dedicato alla Poesia, alla generosità della Parola che smuove i corpi nella inconsueta forma che assumono in sogno. Ahi, vederli i corpi così esposti a tutti gli affanni del mantenersi in vita, che tenerezza procurano! Non bisogna guastarsi gli occhi, occorre preservare lo sguardo, prevedere il futuro, farlo accadere. Insieme”.