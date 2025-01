Stasera “Goldrake U”, gli ultimi episodi dell’anime originale. Ecco dove vederlo

il cartone giapponese

La trama, i titoli e il gran finale. E la serie anni 70 in versione restaurata tornerà in onda

Per i nostalgici e gli appassionati di Goldrake sarà una vera sorpresa: la serie originale degli anni Settanta nella versione restaurata sta per tornare sulle reti Rai. Intanto oggi Rai 2 trasmetterà, in prima visione assoluta, gli ultimi episodi di Goldrake U, il reboot: a partire dalle 21:20 andranno in onda gli episodi conclusivi della saga che racconta le avventure del famoso robot che combatte contro le forze malvagie di Vega. Cinque i titoli: “Le tenebre inseguono la luce”, “Mazinga X”, “Un fiore da proteggere”, “L’ultimo inganno” e “Per il pianeta Terra”. Con un finale che vede l’amato Goldrake impegnato nello scontro epico per salvare il pianeta Terra. Prima della puntata finale sarà proposta una clip che, attraverso i materiali di repertorio Rai, farà riascoltare la musica della serie originale degli anni Settanta. «Grendizer U» è basata sull’opera originale di Go Nagai ed è sviluppata da una squadra di rinomati artisti dell’animazione, tra cui il regista Mitsuo Fukuda, il character designer Yoshiyuki Sadamoto, lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e il compositore Kohei Tanaka. La serie è prodotta dallo studio Gaina, la Rai ha acquisito i diritti dalla società francese Mangouste Anim che ne detiene i diritti di distribuzione.

Ecco la trama: Dopo che Actarus è stato rinchiuso in una stanza nel centro di controllo della Fondazione Kabuto con il sospetto di tradimento, la lotta contro le forze malvagie di Vega riprende e, mentre Sayaka e Maria combattono con tutte le loro forze per proteggere il pianeta blu, Actarus è ai comandi di Goldrake, sostenuto da Teronna. Il ritorno di Rubina e Teronna sulla Stella di Vega è fonte di tristezza per Actarus che non vorrebbe perdere Rubina un’altra volta. Teronna, preoccupata per il bene di sua sorella che desidera proteggere, si rende responsabile di un grave atto, generato anche da un sentimento nascosto nei confronti di Actarus. Ma ora le emozioni devono essere messe da parte: la città di Washington è appena stata distrutta e Tokyo sarà il prossimo obiettivo delle forze di Vega. Nel frattempo, il governo giapponese sta valutando la possibilità di consegnare Goldrake entro 24 ore. Rubina, rimasta a bordo della nave madre, riesce a contattare Actarus che è al comando di Goldrake e gli chiede di unirsi a lei per parlare di quello che è successo tra loro. Actarus, rassicurato da Alcor, abbandona i suoi compagni di squadra per poterle parlare.

A distanza di cinquant’anni dall’esordio giapponese dell’anime, trasmesso poi in Italia con enorme successo a partire dal 1978, su Rai 2 è già tornato dal 6 gennaio alle 21.20, con quattro episodi, il robot amato da generazioni di adolescenti e bambini: “Goldrake U” (titolo originale “Grendizer U”), reboot della serie animata degli anni Settanta “UFO Robot Goldrake”, nota anche come “Atlas UFO Robot”, basata sul manga creato da Go Nagai. L’anime, che ha debuttato in Giappone nell’estate 2024, comprende 13 episodi da 24 minuti e riprende la famosissima saga che nel nostro Paese ha avuto un seguito incredibile, riunendo ragazzi di tutte le età davanti alla tv e diventando un simbolo per diverse generazioni.