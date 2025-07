«Stavolta il Festival può davvero lasciare Sanremo», le parole di Mazzi rilanciano i dubbi

verso la svolta

L'uomno che è stato direttore artistico di diverse edizioni della kermesse e che ora è sottosegretario si è detto pessimista

«Oggi da sottosegretario sono impegnato in attività istituzionali ma credo che per la prima volta si stia veramente pensando ad un altro format». A parlare con l’Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi che – a margine dell’incontro per festeggiare gli 80 anni di Agis e mentre sono in corso le trattative tra la Rai e il comune di Sanremo per capire se si possa addivenire ad un accordo che permetta al festival di restare nella cittadina ligure – risponde così sull’ipotesi di un cambio di scenario, con una kermesse gestita dalla Rai in un’altra location italiana.

«Penso che gli eventi abbiano un loro corso storico, anche se le origini non si possono mai dimenticare» spiega Mazzi, che è stato direttore artistico del festival nel 2005 e nel 2009 al fianco di Bonolis, nel 2006 con Panariello, nel 2010 con Antonella Clerici, nel 2011 e 2012 con Gianni Morandi e ha poi collaborato anche alle edizioni con Amadeus.