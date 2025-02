Stefano Bollani in concerto al teatro Massimo di Palermo

la tournée

Nell'ambito del "Piano Solo Tour"

Dopo l’annuncio dei primi appuntamenti, si aggiungono nuove date al “Piano Solo Tour” di Stefano Bollani, la tournée che a partire da febbraio 2025 lo vede protagonista nei principali teatri e sale concerto di tutta Italia. Come è ormai consuetudine quando Stefano Bollani sale sul palco, ogni concerto promette di essere un evento unico. Nelle sue performance non c’è niente di programmato: “Piano Solo” è uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato in cui il flusso musicale è governato dall’estro del momento.

Al pianoforte, Bollani riesce a creare sempre qualcosa di inedito saltando fra i generi e le epoche, dalla musica classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale dove a condurre sono improvvisazione e creatività. Il compositore e pianista milanese sarà protagonista, con il suo “Piano Solo Tour”, al teatro Massimo di Palermo, il 3 e 4 marzo, le date sono organizzate da Angeli Musicanti Fest e Ponderosa. C’è un unico punto fermo negli spettacoli di Bollani: la grande chimica con il suo pubblico, ogni volta chiamato a comporre insieme all’artista il programma della serata con le proprie imprevedibili richieste. Musica come enorme gioco da re-inventare in continuazione, da solo o con i partners più diversi, Bollani cerca stimoli in tutta la musica del passato ma soprattutto esplora il presente, l’attimo, improvvisando a fianco di grandi artisti come il suo nobile mentore Enrico Rava, Chick Corea, Richard Galliano, Bill Frisell, Lee Konitz, Paul Motian, Pat Metheny, incidendo per le etichette di jazz più prestigiose quali ECM, Label Bleu e ACT Records.

Con lo stesso animo gioioso ha collaborato con orchestre sinfoniche come la Gewandhaus di Leipzig, la Scala di Milano e l’Orchestre National de Paris suonando musiche dei suoi prediletti Gershwin, Ravel e Poulenc. Si fa prendere per mano da direttori coraggiosi e entusiasti come Riccardo Chailly, Krjstian Jarvi, Daniel Harding, Zubin Mehta, Anthony Pappano, inoltre ha un forte legame con il Brasile: ha registrato due dischi a Rio de Janeiro (Carioca, 2007, e Quebom, 2018) e ha avuto modo di collaborare con molti artisti brasiliani tra cui Hamilton de Holanda, Caetano Veloso e Chico Buarque. Quando non suona, scrive libri (tra questi il romanzo “La sindrome di Brontolo”) o inventa spettacoli teatrali come “Primo Piano”, con la Banda Osiris o “La regina dada”, scritto e interpretato insieme a sua moglie Valentina Cenni.