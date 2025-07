Stefano De Martino a Palermo rende omaggio a Borsellino: «Il coraggio è una paura superata»

Show e impegno

Grandi applausi per lo showman e conduttore di "Affari tuoi" che si è esibito, al Verdura, con il suo "Meglio Stasera"

Stefano De Martino ha reso omaggio a Paolo Borsellino durante lo spettacolo Meglio Stasera, andato in scena a Palermo, nel Teatro di Verdura, proprio nel giorno dell’anniversario della strage di via D’Amelio. Parlando della sua infanzia, lo showman ha ricordato la scelta di dedicarsi alla danza nonostante i pregiudizi e le derisioni, sottolineando l’importanza di seguire la propria strada con determinazione superando la paura di essere diverso, inadeguato, di fare una scelta controcorrente.