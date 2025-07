Stefano De Martino arriva in Sicilia e si mette a nudo con il suo “quasi-one man show”

LO SPETTACOLO

Il "Meglio stasera – Summer Tour" domani sabato 19 luglio a Palermo e il giorno dopo a Milazzo

La Sicilia si prepara ad accogliere l’eclettico Stefano De Martino, che porta sull’isola il suo acclamato spettacolo “Meglio stasera – Summer Tour”. Un vero e proprio “quasi-one man show”, nato dalle intuizioni dello stesso De Martino e di Riccardo Cassini, con le incantevoli musiche del maestro Pino Perris e le dinamiche coreografie di Andrea Larossa.

De Martino si esibirà a Palermo sabato 19 luglio al Teatro di Verdura alle ore 21:30, e a Milazzo domenica 20 luglio al suggestivo Castello di Milazzo, alle ore 21:00. L’arrivo dello show in Sicilia è reso possibile grazie alla collaborazione di Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, Arts Promotion di Mario Russo e Savà Produzioni Creative.

C’è uno Stefano De Martino che racconta, condividendo con il pubblico un viaggio intimo: dall’infanzia trascorsa in un paese affascinante e complesso, fino al susseguirsi di episodi legati ai suoi esordi come fruttivendolo, poi ballerino, e infine intrattenitore a tutto campo. È un De Martino che si mette a nudo, ripercorrendo le tappe della sua straordinaria ascesa.

C’è poi lo Stefano De Martino ‘crooner’, accompagnato dalla vivace Disperata Erotica Band composta da 8 orchestrali, un ensemble che evoca le atmosfere tra Carosone e Sanremo. Sul palco, De Martino darà vita a giochi musicali, mash-up e virtuosismi canori, con una sola e divertente regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. Un’offerta armonica, elegante e intrigante, che svela un lato inaspettato del suo talento.

E non poteva mancare lo Stefano De Martino danzatore. Nonostante ammetta, con la sua tipica autoironia, di aver “accumulato un po’ di ruggine fra le giunture”, l’ex ballerino di un tempo è pronto a rimettersi in gioco, anzi, in ballo. Negli appuntamenti estivi, Stefano sarà affiancato da alcuni ballerini professionisti, ex colleghi di passate stagioni, in una sfida che promette scintille.