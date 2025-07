Stella sulla Walk of Fame a Carlo Rambaldi e Franco Nero

agenzia

Il 'papà' di ET riceve l'onorificenza a cent'anni dalla nascita

LOS ANGELES, 02 LUG – Carlo Rambaldi e Franco Nero avranno una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Il creatore di ET e Alien, vincitore di tre premi Oscar per gli effetti speciali, e l’attore diventato celebre per lo spaghetti western del 1966, Django, fanno parte della “classe del 2026”: i 35 protagonisti dello spettacolo e dello sport a cui la Camera di Commercio di Hollywood ha deciso di dedicare una mattonella sul marciapiede più famoso di Los Angeles l’anno prossimo. Il 2025 segna il centenario della nascita del geniale artigiano italiano che costruì i mostri più rivoluzionari della storia del cinema, da King Kong nel 1976 ad Alien nel 1979 fino al tenero extraterrestre abbandonato sulla terra raccontato da Steven Spielberg nel 1982. È proprio il comitato del centenario – di cui fanno parte la giornalista e produttrice Silvia Bizio, la cavaliere della Repubblica Anna Manunza e la produttrice Raffaella De Laurentiis, tutte residenti a Los Angeles – ad aver perorato la causa dell’artista scomparso nel 2012 e a promettere “una serie di eventi volti a celebrarlo nella città che lo ha reso famoso”. La candidatura è stata inoltrata da Cinecittà e dal Ministero della Cultura. “Siamo molto felici di questo onore conferito a un grande italiano e a un grande emiliano, che ha insegnato al mondo come creare gli effetti speciali – ha fatto sapere con una nota la sottosegretaria Lucia Borgonzoni – nei nostri cuori sarà per sempre il creatore di ET”. L’attore Franco Nero è stato onorato nelle scorse edizioni del festival Filming Italy organizzato a Los Angeles da Tiziana Rocca. Anche a lui, i complimenti di Borgonzoni: “orgoglio italiano”.

