Steve Hackett, i due concerti in Sicilia del chitarrista dei Genesis

Sette gli appuntamenti in Italia

La storia narra, si legge, testimonia il passaggio di eventi, viene tramandata al futuro, alle generazioni che verranno.

La storia dei “Genesis” è unica, una gemma da immortalare nelle pagine della contemporaneità musicale, Phil Collins, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackett, hanno donato una scrittura distinta ed elegante in ogni frammento.

Steve Hackett, ne continua l’immagine attraverso la lettura di “Seconds Out”, storico album della band, e vari paragrafi della discografia, l’anno in corso sarà dedicato ad un opera fulcro, “The Lamb lies On Broadway”, una serie di concerti in giro per l’Europa, il “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, arriverà in Italia con sette appuntamenti, due toccheranno terra di Sicilia, il 9 settembre Palermo – Teatro di Verdura, 10 settembre Agrigento – Palacongressi

