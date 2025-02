“Storie di Noi”: da Zō uno spettacolo che stimola lo spettatore ad interrogarsi

L'APPUNTAMENTO

Palco Off presenta il 15 Febbraio h. 21- 16 Febbraio h. 18 ‘Storie di Noi’, di Beatrice Monroy – con Giuseppe Provinzano, quarto spettacolo della XII Stagione Teatrale. Produzione Babel con Fondazione Giovanni Falcone.

Dopo il successo di “Virginedda Addurata 2.0”, “Perdifiato” e “Ludopazza”, la stagione teatrale di Palco Off punta ancora i riflettori su importanti temi sociali.

Nello spettacolo in programmazione a Zo Centro culture contemporanee in via Africa a Catania nessuna cronaca, nessuna inchiesta, nessuna (ennesima) interpretazione dei due grandi giudici, Falcone e Borsellino, ma il racconto di come quelle due bombe, a Capaci e in via D’Amelio, hanno cambiato per sempre la vita di tanti comuni cittadini. Uno spettacolo che diventa una storia comune analizzata da diverse prospettive, andando, cosi, oltre alle sentenze, oltre ai processi, oltre alle commemorazioni, per raccontare il prezzo della violenza lasciato in eredità dagli attentati terroristici che hanno caratterizzato la Sicilia, e non solo, negli anni ‘90 .

Una sfida attoriale intensa: un solo uomo in scena interpreta i diversi personaggi che compongono la narrazione, conducendo il pubblico in un viaggio emozionale attraverso le loro vite. Vite di gente “qualunque”, che di fronte a questa devastazione sociale, morale, politica ha assunto atteggiamenti diversi nell’affrontare una realtà così pesantemente difficile.

Un lenzuolo bianco, presenza forte e silenziosa sulla scena: da un lato, il ricordo delle vittime, dall’altro, l’impegno di chi non si arrende alla mafia.

In questo spazio scenico, due veicoli telecomandati, simboli potenti di un passato doloroso: la Fiat Croma di Falcone e la Fiat 126 rossa, l’autobomba che spezzò la vita di Borsellino, diventano l’essenziale trait d’union per raccontare il passato rendendolo vivo attraverso le emozioni e la memoria.

“Storie di Noi” non offre facili risposte, ma stimola lo spettatore a interrogarsi sul proprio ruolo nella lotta contro la mafia, invitandolo a una riflessione personale e profonda.

La XII edizione di Palco Off (2024/2025) si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro contemporaneo e gli spettacoli Off, con una programmazione di arte performativa davvero accessibile a tutti.

Inizio spettacoli sabato ore 21.00 e domenica ore 18.00. Dopo ogni spettacolo si terrà un incontro tra pubblico e attore, anche alla presenza di esperti del tema.

