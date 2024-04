Storie nei Palazzi

Spettacoli

Scopri sei nuovi gioielli storici nel cuore del Lazio con 'Chi ha dormito su questo letto'. Damiano Gallo e Silvana Giacobini ti portano in un viaggio attraverso castelli e palazzi esclusivi, svelando storie affascinanti e intrecci leggendari. In onda su Discovery+ e HGTV.

Sei puntate per raccontare storie, intrecci e scoprire edifici e giardini nobiliari. Comincia il 2 aprile la seconda parte della quarta stagione di “Chi ha dormito su questo letto”, il programma tv di intrattenimento culturale che valorizza il territorio italiano raccontando castelli, palazzi e ville storiche tra i più esclusivi d’Italia.

L’appuntamento è su Discovery+, canale 56 HGTV – Home & Garden Tv, con la simpatia travolgente del conduttore Damiano Gallo il quale accompagnato dalla scrittrice Silvana Giacobini si intrattiene con i padroni di casa facendosi raccontare aneddoti e curiosità legati alle residenze e al territorio in cui sorgono; le interviste agli attuali proprietari diventano così uno spunto per fare emergere gli straordinari intrecci tra la storia degli edifici e quella di chi vi ha soggiornato. Con loro anche giornalisti ed esperti di mercato immobiliare, per arricchire il racconto con informazioni, aneddoti e curiosità.

Gli episodi della seconda parte – disponibili in replica il venerdì della stessa settimana alle 9 – della quarta stagione sono sei, tutti girati nel Lazio, tra Roma e la provincia di Viterbo. Sono prodotti da Damiano Gallo Productions e HGTV, con la regia di Federico Cianferoni. Autori Damiano Gallo e Aldo Dalla Vecchia.

Il 2 aprile, alle 11, gli episodi 7 e 8 sono dedicati al Castello di Torre in Pietra, nella campagna romana, e al Castello di Proceno, nel cuore della Tuscia: nel primo, a dialogare con Damiano Gallo e Silvana Giacobini, la proprietaria Silvia Carandini e la consulente immobiliare Ilaria Ciotoli; nel secondo, invece, la padrona di casa Cecilia Cecchini e la consulente immobiliare Donatella Larizza.

Il 9 aprile, alle 11, gli episodi 9 e 10 raccontano Palazzo Cozza Caposavi (Bolsena) e Castello Ruspoli, a Vignanello: ad accogliere i conduttori, rispettivamente il proprietario Francesco Cozza Caposavi, e la consulente immobiliare Tiziana Grilli.

Infine, martedì 16 aprile, alle 11, l’episodio 11 è incentrato su Palazzo Ruspoli, in via del Corso, nel centro storico di Roma, in compagnia della principessa Maria Pia Ruspoli, mentre l’episodio 12 verte su Palazzo Ferrajoli, sempre nella capitale, nel rione Colonna, dove ad aprire le porte è il proprietario Giuseppe Ferrajoli. In entrambi gli episodi, intervengono Alessandro Agnoli, direttore di Vivere Country e Casa Chic, e Christian D’Antonio, direttore di The Way Magazine.

Visto il successo delle precedenti edizioni, che hanno totalizzato una media di 700 mila spettatori su HGTV (canale 56 del digitale terrestre, canale 418 di Sky) e un milione di views in streaming su Discovery+ e su homegardentv.it, è già stata confermata la prossima stagione.