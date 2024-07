Su Canale 5 la musica evento con Vasco, Pausini e Il Volo

agenzia

Con Il Volo rinnovo del rapporto per altri due anni

MILANO, 17 LUG – I concerti evento arrivano in prima serata su Canale 5 nella prossima stagione e protagonisti saranno Andrea Bocelli, Vasco Rossi, con i suoi concerti a San Siro, i Pooh, Annalisa. E l’appuntamento con Laura Pausini sarà prima su Infinity e poi su Canale 5 nella tarda primavera del 2025. L’evento dedicato a Vasco Rossi vedrà protagonista anche Claudio Amendola che regalerà al pubblico un’intervista al rocker. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato, durante la presentazione dei palinsesti, il rinnovo del rapporto con Il Volo per altri due anni. “Saranno parte della squadra di Canale 5 – ha detto -, con tre prime serate nella primavera del 2025, tre nella primavera del 2026 e un altro concerto di Natale. Sono davvero contento di questo rapporto, ritengo che Il Volo abbia un grande valore artistico ma non solo, abbiamo un ottimo rapporto”. Per quanto riguarda Vasco Rossi “è un grande – ha concluso -. E penso sia contentissimo di venire su Canale 5”.

