Su Cielo da stasera tutte le stagioni di “True detective”

la serie iconica Hbo

Si parte oggi per tre settimane con il thriller investigativo che vede protagonista Jodie Foster

A partire da stasera, mercoledì 21 maggio, in prima serata, approdano su Cielo tutte le stagioni di una delle serie più iconiche targate HBO, “True Detective”.

Lasciatevi avvolgere dall’oscurità della attesissima ultima stagione, “True Detective: Night Country”, scritta e diretta dalla showrunner Issa López. A partire dal 21 maggio, per tre settimane consecutive, potrete godervi un doppio episodio, ogni mercoledì, in prima serata.

Premiata come Serie dell’Anno 2024 agli AFI Awards e vincitrice di un Emmy Award e di un Golden Globe per la straordinaria interpretazione di Jodie Foster, “True Detective: Night Country” è un solido thriller investigativo, permeato da atmosfere perturbanti, fantastiche e sempre più suggestive.

Seguite Jodie Foster nei panni di Liz Danvers, detective senza scrupoli e dal passato tormentato, alle prese con la misteriosa scomparsa di otto scienziati in una stazione di ricerca artica in Alaska, durante la lunga notte polare. Nel corso delle indagini, Danvers incrocerà il cammino dell’agente Evangeline Navarro (Kali Reis), ossessionata da un violento caso irrisolto e legato ad una donna Inupiat. Insieme, le protagoniste scopriranno che i due enigmi sono intrecciati da un legame oscuro, capace di portare alla luce verità inquietanti e sepolte.

In questa stagione, la Natura diventa protagonista: ostile, selvaggia, quasi mitologica. Un ambiente estremo in cui le due formidabili protagoniste si muovono con determinazione, attraversando ghiacci, silenzi e traumi irrisolti. I segreti nascosti sotto il ghiaccio emergono lentamente, insieme al progressivo scioglimento emotivo dei personaggi. È nell’accettazione di sé e nell’intreccio delle relazioni che il mistero si svela, proprio quando tutto sembrava destinato a restare congelato in una storia apparentemente più grande di tutti.