Su Rai Cultura a “Il giorno e la Storia” col nostro direttore anche la nascita del quotidiano “La Sicilia”

TV

La settimana si apre, domani, con il ricordo del sindacalista siciliano Placido Rizzotto rapito e ucciso nel 1948 dalla mafia

Il 15 marzo 1945 esce per la prima volta in edicola il quotidiano “La Sicilia” che, sotto la guida del primo direttore Alfio Russo, diventa da subito un punto di riferimento per il territorio e una palestra giornalistica. Dalla seconda metà degli anni Sessanta, con Mario Ciancio Sanfilippo, poi, diventa gruppo editoriale. Molte, nel tempo, le sue firme illustri: da Croce a don Sturzo, da Montanelli a Sciascia, da Fava a Cannavò. C’è anche questo compleanno speciale tra le ricorrenze della settimana da domani a domenica 16, scelte e commentate da Antonello Piraneo, direttore de “La Sicilia”, che torna come editorialista a “Il giorno e la Storia”, il programma di Rai Cultura firmato da Giovanni Paolo Fontana, in onda tutti i giorni alle 00.10 e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e 20.10 su Rai Storia.

La settimana

La settimana si apre, domani, con il ricordo del sindacalista siciliano Placido Rizzotto rapito e ucciso nel 1948 dalla mafia che non gli perdona il suo impegno a fianco del movimento contadino per l’occupazione della terra. Un omicidio per il quale i presunti assassini verranno assolti per insufficienza di prove.Martedì si va al 1985, quando Mikhail Gorbaciov diventa Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista sovietico dando il via a quello che sarà, con la “perestrojka”, un cambiamento epocale, mentre mercoledì il ricordo è per Gianni Agnelli, nato nel 1921: capo dell’azienda di famiglia, la Fiat, per quasi 40 anni, Agnelli – celebre anche per la sua passione calcistica e per la Juventus – diventa il simbolo del capitalismo italiano all’estero.

Giovedì è protagonista il cinema: nel 1995, a Copenaghen, il regista Lars Von Trier pubblica il manifesto del collettivo Dogma 95, con l’obiettivo di “purificare” il cinema dalla “cancrena” degli effetti speciali e dagli investimenti miliardari. Venerdì 14 ricorre la data della nascita di Albert Einstein, nel 1879: la sua teoria della relatività, sconvolge le concezioni della fisica classica, gettando le basi per una nuova impostazione delle ricerche scientifiche. Nel 1921 riceve il Premio Nobel per la fisica.