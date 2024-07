Sul palco grandi stelle della lirica mondiale

Spettacoli

Martina Serafin nel ruolo impervio e drammatico di Manon Lescaut; il tenore Kristian Benedikt sarà il cavaliere Des Grieux

Il Taormina Opera Festival, dopo il grande successo ottenuto con gli allestimenti operistici messi in scena a Taormina fino al 2017, torna quest’estate al Teatro Antico di Taormina con un programma originale ed assolutamente esclusivo, mettendo in scena l’opera lirica in 4 atti Manon Lescaut di Giacomo Puccini il 30 luglio e ben due gala, il Bellini Opera Festival del 20 settembre e il Puccini Opera Gala del 27 settembre. E per farlo, indubbiamente, ha fatto le cose davvero in grande, riportando le grandi stelle della lirica internazionale.

Se la regia e le scene saranno firmate da Enrico Castiglione, che ritorna al Teatro Antico di Taormina dopo 7 anni di assenza, regista popolare e molto amato dal pubblico della lirica siciliano e soprattutto internazionale, acclamato nei grandi teatri da Hong Kong a Manaus, certo non di meno è il direttore d’orchestra serbo Dejan Savic.

Nato a Belgrado, Dejan Savic è uno dei direttori d’orchestra più attivi nel repertorio operistico pucciniano, con numerose produzioni all’attivo nei più importanti teatri del mondo, i cui successi alla guida delle più prestigiose orchestre europee, orientali ed americane sono innumerevoli, rinomato interprete anche del grande repertorio lirico-sinfonico tardo romantico, che per la prima volta dirigerà al Teatro Antico di Taormina.

Accanto a Dejan Savic troviamo Colin Attard direttore del Gaulitanus Choir proveniente da Malta ed integrato dal nuovo Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini”. Colin Attard è figura musicale popolarissima di Malta, eminente compositore e direttore d’orchestra attivissimo nel repertorio lirico verdiano e pucciniano, da anni a capo del Gaulitana A Festival of Music e che per la Manon Lescaut dirigerà proprio il Gaulitanus Choir, di cui lo stesso Attard è fondatore, che giunge a Taormina al completo di oltre settanta elementi.

Dejan Savic guiderà l’Orchestra Sinfonica del Taormina Opera Festival, con primo violino Marcello Manco, coordinata da Stefano Sovrani, formata da prime parti provenienti da numerose orchestre stabili italiane e dai migliori professori d’orchestra della Sicilia prevalentemente di Palermo. Sul palcoscenico, nel ruolo impervio e drammatico di Manon Lescaut, troviamo Martina Serafin, una delle cantanti più celebri ed amate del mondo, star assoluta della lirica mondiale, protagonista di storiche rappresentazioni dal Teatro alla Scala di Milano al Metropolitan di New York, dall’Opera di Stato di Vienna all’Opera di Berlino, dall’Opera di Pechino all’Opera Bastille di Parigi, sempre diretta da tutti i grandi direttori da Lorin Maazel a Zubin Mehta, da Riccardo Chailly a Simon Rattle, già protagonista nel 2008 al Teatro Antico di Taormina insieme con Marcello Giordani e Renato Bruson nella Tosca con la regia e le scene di Enrico Castiglione (il cui film è visibile su www.musicalia.tv, da anni trasmesso dalla Rai e dalle televisioni internazionali nonché edito in dvd e blu-ray).

Accanto a Martina Serafin nel ruolo del Cavaliere “Des Grieux” canterà Kristian Benedikt, ammiratissimo tenore dalla voce potente ed espressiva, artista conteso dai teatri più prestigiosi del mondo, la cui presenza a Taormina rappresenta una vera rarità di difficile ascolto, dato che il portentoso tenore lituano ha un’agenda che praticamente non prevede altre esibizioni in Italia nei prossimi anni.

Quella di Serafin-Benedikt si annuncia così come una coppia di lusso per il ritorno della grande lirica al Teatro Antico di Taormina.

Il cast è poi completato da Luca Simonetti nel ruolo di “Lescaut”, Francesco Palmieri in quello di “Geronte”, coadiuvati nei numerosi ruoli da cantanti di comprovata qualità e professionalità artistica nei vari ruoli di comprimariato come Andrea Tablili, Filippo Micale, Valentina Coletti, Giovanni Di Mare, Angelo Nardinocchi,

Un cast eccezionale per la Manon Lescaut che non mancherà di attirare nella Perla dello Ionio il pubblico delle grandi occasioni della lirica, così come già cresce l’attesa per i due gala di settembre dedicati a Bellini e a Puccini, il cui cast di star internazionali sarà annunciato a brevissimo.

