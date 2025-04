Sull’Etna sbarca “Quattro ristoranti” il reality condotto da Alessandro Borghese

L'annuncio

Le sfide culinarie sul vulcano sono state annunciate in un post social del celebre cuoco e personaggio televisivo

Sbarca sull’Etna “Quattro ristoranti” il programma tv di genere reality e culinario condotto dallo chef Alessandro Borghese. Con un post sui social il celebre cuoco, conduttore televisivo e imprenditore celebra la magia del vulcano.

“C’è chi dice che l’Etna sia la casa di Efesto, dio del fuoco – scrive Borghese su Facebook – la bocca del più grande tra i giganti Encelado, e che i Ciclopi battessero i fulmini per Zeus proprio sotto la montagna. Sarà vero? Chi lo sa… Ma una cosa è certa: sull’Etna si cucina… col fuoco del mito! Un viaggio che scorre inesorabile come la lava, dal versante più gustoso della Sicilia dove la terra ribolle di storie, sapori, leggende e di pistacchio! Il colore smeraldo, intenso e aromatico è l’oro verde dell’isola e il pistacchio di Bronte è il suo araldo. Nella pasta, nei dolci, anche nei secondi… Il gusto non mente! Il profumo dei vini bianchi ti accompagna per le viuzze di Milo. Le pietre laviche e le chiese medievali di Randazzo raccontano di secoli passati. La salsiccia al ceppo, i maccheroni fatti a mano conditi con sughi lenti come le colate di lava ci parlano dei sapori della tradizione di Castiglione di Sicilia. Una terra vulcanica, non solo per il magma, ma per l’energia che sprigiona in ogni angolo”.