Superman vola in vetta agli incassi in Italia come negli Usa

Spodesta Jurassic World, debutta al 3/o posto So cosa hai fatto

ROMA, 21 LUG – Superman, il nuovo cinecomic diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni dell’uomo d’acciaio, nel suo secondo weekend nelle sale riesce ad arrivare in vetta alla classifica, con poco più di un milione (1.004.397 euro) e un totale di 3.695.836 euro, e a spodestare Jurassic World – La rinascita (il settimo capitolo del franchise di Jurassic Park, diretto da Gareth Edwards e interpretato da Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey) che raccoglie 863.581 euro e un totale di 8,6 milioni (8.686.100 euro) con il milione di presenze appena superato. Un risultato – in base ai dati Cinetel – che mantiene l’uomo con il mantello in linea con quello di L’uomo d’acciaio, uscito a giugno 2013, che aveva chiuso a 4,7 milioni. Al terzo posto la prima novità della settimana, lo slasher So cosa hai fatto che raccoglie solo 264mila euro e 33mila spettatori che arrivano a essere, con le anteprime, 326mila e 41mila. F1, l’action di Joseph Kosinski ambientato nel mondo della Formula 1 con Brad Pitt, tiene con 253.455 euro nel fine settimana, ma scivola in quarta posizione con un totale che sfiora i 5 milioni (4.975.430 euro). Quinto Dragon Trainer con 172.631 euro, che in sei settimane raggiunge un totale di 8,6 milioni di euro. In sesta posizione Elio (122.594 euro) che raggiunge un incasso totale di 2,3 milioni (2.331.832 euro), e quindi il fenomeno Lilo & Stitch (104.545 euro nel fine settimana) che in nove settimane ha raggiunto ormai i 22 milioni (21.952.217). All’ottavo posto ecco il secondo esordio del weekend, Unicorni di Michela Andreozzi, con 61mila euro e 9.600 spettatori mentre debutta in nona posizione 100 Litri di Birra del finlandese Teemu Nikki debutta con 40mila euro e 6.307 presenze. Anche questo fine settimana chiude la top ten Follemente di Paolo Genovese rientrato al decimo posto con 24mila euro e con la quarta migliore media per copia (1.085 euro in 22 sale) per un totale di 17,7 milioni di euro (17.738.710 2) e 2,4 milioni di presenze in 22 settimane. L’incasso totale del fine settimana è stato di 3.449.017 euro con 450.836 presenze che corrispondono a un -31,1% rispetto allo scorso weekend e a un +23% su quello del 2024.

