“Tale e Quale Show” per il gran finale il quarto giurato sarà Paolo Bonolis

televisione

Il premio finale sarà devoluto all'Airc

Spettacolo e solidarietà si intrecciano nell’ultima puntata di «Tale e Quale Show», il varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domani alle 21.30 su Rai 1.

Verrà infatti proclamato il «Campione di Tale e Quale Show 14esima edizione» e sarà devoluto il premio finale di 30.000 euro all’Airc, nella settimana di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

Sul palco si esibiranno gli undici protagonisti che, settimana dopo settimana, hanno conquistato il pubblico con le loro imitazioni e trasformazioni all’interno di un programma che anche in questa edizione si è confermato leader indiscusso del venerdì sera, con numeri altissimi anche per le interazione social.

Una settimana fa Amelia Villano è stata proclamata vincitrice di puntata, grazie a una magistrale interpretazione di LP con «Lost on you». La classifica generale, invece, vede attualmente in testa Verdiana. Al secondo posto Feisal Bonciani, seguito da Kelly Joyce. Ma con pochi punti di differenza tra gli artisti in gara, la classifica potrebbe subire notevoli cambiamenti.