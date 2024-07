Taomoda 2024, la 25esima edizione della kermesse

taormina

Al Teatro Antico di Taormina è stato di scena il TAO AWARDS 2024, l’ambito riconoscimento che quest’anno ha celebrato la sua 25esima edizione sotto il segno del Made in Italy. Un quarto di secolo di passerelle, moda, design, ,fotografia, giornalismo, sostenibilità, protagonisti e talent per un grande evento che nasce a Catania per poi trasferirsi nel 2014 a Taormina. Il Gala TAOMODA AWARDS ha rappresentato l’ evento conclusivo della rassegna internazionale TAOMODA® WEEK, ideata e presieduta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone. Tra gli ospiti la top model Ludmilla Voronkina. Davvero ricca la lista dei premiati: a Marco Bizzarri (Tao Award Excellence-Premio alla Carriera), alla Maison Roberto Cavalli – ritira il premio il CEO Sergio Azzolari (Tao Award per la Moda), ai brand Genny – ritira il premio Sarah Cavazza Facchini, Antonio Marras, Alberto Zambelli, Alessandro Enriquez e Elisabetta Franchi (Tao Award The Best of 25 Years Taomoda Award), Tombolini (Tao Award per la Moda Made in Italy), Alessandro Maria Ferreri (Tao Award Excellence – Top Manager), Ludmilla Voronkina (Tao Award Protagonista Fotografia d’Arte), Marzio Nocera – Founder & Chairman di Fashion Channel (Tao Award Media TV), Nicoletta Polla Mattiot – direttore di HTSI Il Sole 24 Ore (Tao Award Giornalismo e Cultura), Tiziana Ferrario (Tao Award alla Carriera, Giornalismo e Empowerment Femminile), Susanna Ausoni (Tao Award Stylist), Leo Gassmann (Tao Music Award Premio Stampa Attori), Dottor Alberto Bianchi (Tao Award per la Medicina), Andrea Martini (Tao Award per la sceneggiatura inclusiva), Titanus – ritira il premio il Presidente Guido Lombardo (Tao Award per il Cinema), Anna Lambiase (Tao Award Green Finance), Matteo Ward CEO e co-founder WRÅD (Tao Award Sostenibilità), Mattia Boffi Valagussa (Tao Award Blogger), Mirco Giovannini (Menzione Speciale per la Moda Sostenibile), Lally Masia (Menzione Speciale per la Scrittura Creativa), Fabiana Giacomotti (Menzione Speciale per il Giornalismo e l’Empowerment Femminile).