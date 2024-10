TAOMODA in onda su La7 all’interno di “Like”

Moda e tv

L’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle ore 12.50

Continua l’eco della venticinquesima edizione della rassegna internazionale TAOMODA. Su LA7 l’appuntamento è domani – sabato 19 ottobre – alle ore 12.50 all’interno del programma “LIKE” (la puntata andrà anche in replica su LA7 in seconda serata sabato 20 ottobre alle 2.55 am circa, mercoledì 23 ottobre ore 2.15 am circa e su LA7D lunedì 21 ottobre ore 1.40 am circa).

Ideata e diretta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone la kermesse TAOMODA – saldamente intrecciata con le fashion week di Milano, Parigi, Londra, New York -, si riconferma l’evento di settore più rilevante del centro-sud Italia immancabile impegno in agenda per stilisti, celebrities e big player che ogni anno giungono appositamente a Taormina per partecipare alla rassegna che chiude il calendario internazionale della moda.

“L’empowerment femminile al pari della sostenibilità sono due elementi che caratterizzano la rassegna TAOMODA – afferma Agata Patrizia Saccone – un filo conduttore che si perpetua anche in occasione di Milano Fashion Week, per noi indiscutibile laboratorio di ricerca e innovazione”.

Tra i protagonisti che hanno celebrato la 25^ edizione calcando il palcoscenico di TAOMODA AWARDS nel suggestivo Teatro Antico di Taormina: Sara Cavazza Facchini – direttore creativo di GENNY –, Antonio Marras, la maison Roberto Cavalli nella persona del CEO Sergio Azzolari, la stilista Elisabetta Franchi, l’imprenditore Marco Bizzarri, e ancora il top manager Alessandro Maria Ferreri, la maison Tombolini, lo stilista Mirco Giovannini, l’imprenditore Gianluca Marchetti, il cantante e attore Leo Gassmann, lo stilista Alberto Zambelli, la top model Ludmilla Voronkina, le giornaliste Nicoletta Polla Mattiot e Fabiana Giacomotti (quest’ultime insignite del TAO AWARDS per il giornalismo, cultura ed empowerment femminile), Marzio Nocera e Matteo Ward. Ad accoglierli sull’ambito palcoscenico la giornalista di LA7 Cinzia Malvini,

Spazio anche ai talenti con la partecipazione dei fashion designer Alessandro Enriquez ed Elisa e Chiara Palma.

Un’edizione speciale la venticinquesima di TAOMODA che si è coniugata anche al cinema internazionale con lo speciale TAO AWARD assegnato alla casa di produzione. cinematografica più antica al mondo, la TITANUS. “Abbiamo ricevuto tantissimi premi in giro per il mondo – afferma il Presidente Guido Lombardo – ma questa è la prima volta che il mondo della moda premia la Titanus, sono particolarmente grato ed emozionato”.