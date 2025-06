Taormina, a Luc Besson il Nation Awards

Cinema

In Sicilia debuttò nel 1983 con il primo film "Le dernier combat"

Luc Besson riceverà il Nations Award alla Carriera al Festival di Taormina: il regista e sceneggiatore di film iconici come Nikita, Léon e Il Quinto Elemento sarà premiato al Teatro Antico il 28 giugno e farà ritorno a Taormina, dove nel 1983 ha debuttato con il suo primo lungometraggio, Le Dernier Combat, per poi tornare qualche anno dopo per le riprese di Le Grand Bleu, film d’apertura del Festival di Cannes nel 1988.Fondato negli anni ’70 nell’ambito Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina e già assegnato ad icone del cinema mondiale quali Gina Lollobrigida, Woody Allen, Claudia Cardinale, F. Murray Abraham, Ferzan Özpetek, Daniel Brühl, Christopher Lambert, Nicola Piovani, Abel Ferrara e Vittorio Storaro, il Nations Award è organizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato e della Regione Siciliana.

Durante la serata di gala Besson – che ha recentemente diretto Dracula: A Love Tale, interpretato da Caleb Landry Jones, Christoph Waltz e Matilda De Angelis – sarà premiato «per la sua eccezionale dedizione al progresso dell’arte cinematografica e per l’impegno senza compromessi alla sua personale visione artistica».«È un immenso onore poter accogliere un grande maestro come Luc Besson a distanza di così tanto tempo da quando ha girato Le Grand Bleu, nel quale attingeva alla sua passione per il mare e la vita marina», hanno dichiarato Michel Curatolo e Marco Fallanca, rispettivamente presidente e direttore artistico dell’evento. «Le spettacolari riprese di Taormina hanno senz’altro contribuito a trascinare gli spettatori di tutto il mondo in una vertiginosa avventura subacquea, ma è stata l’intensità emotiva dell’esperienza cinematografica e i temi mistici del racconto a farne ‘il’ film di un’intera generazione, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo come un vero e proprio fenomeno sociale».