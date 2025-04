Taormina, a Pasqua “Cavalleria rusticana” apre la stagione degli spettacoli programmati dal Comune

PALCOSCENICO

Lo spettacolo, organizzato dal regista e scenografo Enrico Castiglione, si terrà a Palazzo dei Congressi

Sarà Cavalleria rusticana, di Pietro Mascagni, a dare il via quest’anno a mezzogiorno della domenica di Pasqua alla stagione degli spettacoli programmati a Taormina, nell’ambito di spettacoli e iniziative promossi e voluti dal Comune. Lo spettacolo, organizzato dal regista e scenografo Enrico Castiglione, si terrà a Palazzo dei Congressi, con un cast diretto da Pietro Valguarnera alla guida del Coro Lirico Italiano Vincenzo Bellini.

Sul palcoscenico, a dare vita al dramma il soprano Felicia Bongiovanni nel ruolo di «Santuzza» e il tenore Dario Di Vietri in «Turiddu», insieme a artisti di tradizione come il baritono Salvo Todaro nel ruolo di «Alfio», il mezzosoprano Linda Rogasi nella parte di «Mamma Lucia» e il soprano Angelica Roppo Valente nel ruolo di «Lola», coadiuvati da Anna Maria Calì al pianoforte nell’intera esecuzione dell’opera.