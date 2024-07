Taormina Film Fest 2024: Sharon Stone riceve il “Cariddi D’oro”

il premio

La cerimonia al Teatro Antico

L’attrice americana Sharon Stone ha ricevuto, ieri sera, al Teatro Antico di Taormina il prestigioso Cariddi d’oro. In chiusura della 70^ edizione del Taormina Film Festival, l’attrice ha ritirato il prestigioso riconoscimento da Elvira Amata, Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana sul palco del Teatro Antico. L’attrice ha passato l’intera giornata di ieri nella perla dello jonio, concedendosi in un’intima conferenza stampa al mattino e poi in un caloroso abbraccio con il suo pubblico nel red carpet allestito nella suggestiva cornice di piazza IX Aprile a Taormina. Tanti i temi a cuore all’attrice che senza filtri ha spaziato nella sua lunga giornata parlando del successo del successo mondiale del film “Basic Instinct”, dei momenti difficili nell’affrontare la malattia, alle guerre nel mondo sino al suo amore per l’Europa.