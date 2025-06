Taormina Film Fest, panel sulle donne nell’industria cinematografica: «Se ognuna combatte per l’altra saremo sempre di più»

CINEMA

All’Hotel Four Season un importante appuntamento delle kermesse

All’Hotel Four Season un panel sull’identità delle donne, appuntamento centrale quest’anno al Taormina Film Festival. Le partecipanti e interlocutrici, che hanno riflettuto sulla presenza e l’identità femminile nella società e nell’industria il cinematografica: Iris Knobloch (Presidente del Festival di Cannes), le attrici Giulia Perulli, Sarah Felberbaum, Donatella Finocchiaro, Lucrezia Guidone, Alessandra Mastronardi e Ilenia Pastorelli, e ancora la costumista Sandy Powell, Da’Vine Joy Randolph, Chiara Sbarigia, Valeria Solarino, Nina Zilli.