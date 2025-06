Taormina Film Fest, Tiziana Rocca: «Volevo riportare un livello internazionale ed è ciò che ho fatto»

Cinema

Conferenza stampa di chiusura. Stasera la coppia più attesa è quella di Monica Bellucci e Tim Burton

Conferenza stampa di chiusura del Taormina Film Festival. “Sono stati cinque giorni intensissimi per riportare il Festival di nuovo ad alto livello internazionale – dichiara Tiziana Rocca, quest’anno di nuovo alla direzione artistica -. Ringrazio l’assessore Elvira Amata, che mi ha lasciata libera e fin dall’inizio mi ha detto di poter fare il festival che avevo in mente”.E poi l’annuncio per l’ultimo appuntamento di stasera al Teatro Antico, con Monica Bellucci che verrà accompagnata dal grande regista Tim Burton, suo compagno. La coppia è attesissima sul red carpet, e i posti al Teatro sono già sold out.Assente dalla conferenza solo Alessandra Mastronardi. L’attrice è stata colpita da un lutto per la perdita della nonna. A breve i nomi dei film vincitori.

