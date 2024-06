Taormina Film Festival si apre con Saint Clare: arriva anche Bella Thorne

la kermesse

La rassegna saràò inaugurato il prossimo 12 luglio al Teatro Antico con la anteprima mondiale

Dopo l’inaugurazione del Taormina Film Festival in omaggio al 70° anniversario con un evento speciale dei Nastri d’Argento il 12 luglio al Teatro Antico, sarà Saint Clare di Mitzi Peirone il film di apertura in anteprima mondiale il 13 luglio, alla presenza dell’attrice protagonista Bella Thorne. Il festival, con la direzione artistica di Marco Muller, si svolgerà dal 12 al 19 luglio a Taormina.

Tratto dal romanzo di Don Roff «Clare at Sixteen», Saint Clare, ambientato in una piccola città, racconta la storia di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la inducono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti, finché il suo ultimo crimine rivelerà insospettabili segreti. Il film è diretto dalla pluripremiata regista italiana con il sogno americano Mitzi Peirone (Braid), che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Guinevere Turner (American Psycho). Bella Thorne (Divinity) è la protagonista, affiancata da Ryan Philippe (Crash) e Rebecca DeMornay (Wedding Crashers); il film è prodotto da David Chackler, Arielle Elwes, Joel Michaely. Colonna sonora originale di Zola Jesus.

«Non avremmo potuto sognare un debutto migliore per il nostro film onirico che la splendida e storica Taormina. Siamo euforici e onorati: soprattutto per un film che si occupa di bellezza spirituale, santità femminile e destino, non c’è casa migliore al mondo della Sicilia», ha dichiarato Peirone.

Mitzi Peirone, a 26 anni, è stata la prima persona a finanziare con successo un lungometraggio con le criptovalute; il suo film Braid è stato presentato in anteprima in vari festival cinematografici dove ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination, tra cui quella per il miglior film al festival di Losanna.L’attrice Bella Thorne, regista in ascesa con il suo secondo cortometraggio Unsettled inizierà nelle prossime settimane un interessante circuito festivaliero, prima di affrontare il primo lungometraggio Color You Hurt. Quest’anno è stato annunciato come parte del programma di Taormina anche l’atteso film di Lee Isaac Chung, Twisters, che sarà presentato in anteprima italiana al festival.