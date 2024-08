Taormina Gold 2024, evento glamour nella “Perla dello Jonio”

Spettacoli

Il Teatro Antico di Taormina è stata la splendida cornice dell’edizione 2024 del Premio Taormina Gold, un evento di grande prestigio che fa convergere sulla Perla dello Jonio grandi del mondo dello spettacolo e personaggi che si sono distinti eccellendo nelle loro professioni. La serata, presentata da Patrizia Pellegrino e Beppe Convertini, ha avuto come madrina dell’evento l’attrice catanese Guia Jelo.L’organizzazione è stata curata da Gianna Azzaro, ideatrice dell’evento, che insieme ai figli Alessia e Rosario Rapisarda, ha confermato la propria professionalità e impegno nell’organizzazione di eventi di prestigio. L’appuntamento è stato patrocinato dal Comune di Taormina, nella persona del sindaco Cateno De Luca con l’ausilio dell’assessore al turismo Jonathan Sferra, dall’ARS, dagli assessorati regionali al Turismo e ai beni culturali, e dalla Fondazione Toto’ Morgana.Anche quest’anno sul palco del Teatro Antico di Taormina sono stati presenti numerosi personaggi illustri che hanno ricevuto il premio Taormina Gold. Tra i riconoscimenti un premio alla carriera per la Medicina all’urologo Marco Serrao, Primario di Urologia “Tirrenia Hospital” e a Enza Perdicaro Nutrizionista, qualificata in terapia chetogenica di precisione. Per la Moda sono stati premiati la fashion design Laura Mercurio, gli stilisti Claudio Greco e Vittorio Camaiani. Per la sezione Cinema, Teatro e Spettacolo i riconoscimenti sono andati, invece, a Violante Placido, Francesca Maresca, Fioretta Mari e Martufello. Per l’occasione Fabrizio Maturani, conosciuto come Martufello, si è detto felice di ricevere il riconoscimento in un contesto meraviglioso come il teatro Antico di Taormina. Martufello, noto per le sue apparizioni televisive con il Bagaglino, ha espresso rammaricato per la vendita dello storico teatro di Roma che lo ha visto protagonista per decenni insieme alla storica compagnia. Poi un pensiero per la Sicilia: «Siete un grande popolo – ha detto l’attore – questa è una bella terra, siete fortunati a vivere in questo luogo fantastico».