Taormina Opera Festival, al via la prevendita per Manon Lescaut

Sono tre gli spettacoli operistici della nuova grande stagione lirica che Enrico Castiglione si appresta a firmare per il Teatro Antico di Taormina

Assicurarsi il posto migliore per il ritorno della grande opera lirica al Teatro Antico di Taormina con largo anticipo ed a prezzo vantaggioso? E’ già possibile, conviene ed è la formula proposta per la nuova grande stagione lirica 2024 del Taormina Opera Festival, che sarà inaugurata quest’anno dall’attesa messa in scena del prossimo 30 Luglio della Manon Lescaut, capolavoro assoluto di Giacomo Puccini, per poi concludersi con il Bellini Opera Gala del 20 Settembre e con il Puccini Opera Gala del 27 Settembre.

E’ stata infatti già aperta la prevendita dei biglietti e in questi giorni è offerta la possibilità di acquistare da subito i biglietti migliori ad un prezzo molto conveniente, esattamente come accade per i biglietti aerei: chi acquista adesso, fino al 30 giugno, può scegliere un ottimo posto perché ha più scelta e risparmia perché costa molto meno, proprio secondo la strategia di non aspettare l’ultimo momento, quando i biglietti saranno in vendita a prezzo intero, e saranno finiti i posti migliori.

Una possibilità originale messa a punto esclusivamente per i tre spettacoli operistici della nuova grande stagione lirica che Enrico Castiglione si appresta a firmare per il Teatro Antico di Taormina sotto l’egida del Taormina Opera Festival.

Sì, perché Enrico Castiglione, regista e scenografo tra i più acclamati dello scenario internazionale, già direttore artistico di Taormina Arte per un decennio, torna a Taormina non solo come direttore artistico proprio del Taormina Opera Festival ma anche e soprattutto come regista e scenografo di questo suo nuovo allestimento della Manon Lescaut, opera – strano a dirsi – mai rappresentata prima d’ora al Teatro Antico di Taormina. Un bel colpo nell’anno in cui celebriamo il 100° anniversario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta a Bruxelles nel 1924.

La formula della prevendita è unica e semplice nel contempo: chi prima acquista, meno spende e meglio si posiziona. I prezzi per chi acquista entro il 30 Giugno 2024 sono molto vantaggiosi: tribuna centrale numerata 65,00 euro, tribuna laterale 55,00 euro, gradinata numerata 35,00 euro, cavea non numerata 18,00 euro, per poi diventare fino a data di spettacolo rispettivamente 85,00 euro, 70,00 euro, 45,00 euro e 25,00 euro. Sono previste riduzioni ed agevolazioni particolari per i giovani, gli over 65 anni e i gruppi.

E’ bene precisare che i tre spettacoli operistici del Taormina Opera Festival andranno in scena grazie al Comune di Taormina e al Parco Archeologico di Naxos-Taormina, i quali hanno messo il Teatro Antico a disposizione del maestro Castiglione per le prove della Manon Lescaut che si svolgeranno eccezionalmente in Teatro nei giorni immediatamente precedenti alle rappresentazioni, di giorno ma anche di notte per la preparazione delle luci e degli effetti speciali. Un allestimento quindi, quello di Manon Lescaut, in grande stile, con un impianto scenico che rispetterà il Teatro Antico in tutte le sue straordinarie caratteristiche e che riporta la lirica a Taormina nell’alveo di una serietà di preparazione e di allestimento che non ha nulla a che vedere con opere improvvisate senza prove.

Al Teatro Antico di Taormina, nell’arco di un indimenticabIle decennio a partire dal 2007, le produzioni operistiche firmate da Enrico Castiglione come regista e scenografo al Teatro Antico di Taormina hanno infatti conseguito un eccezionale successo di pubblico e di diffusione mediatica, grazie alle dirette della RAI e via satellite sui grandi maxischermi nei cinema in tutto il mondo, con una serie di “tutto esaurito” nei cinema e in teatro mai conseguiti prima e dopo da nessuna altra opera a Taormina: dal debutto con la neoclassica messa in scena della Medea di Luigi Cherubini nel 2007 alla passionale Tosca con Martina Serafin, Marcello Giordani e Renato Bruson nel 2008, dalla spettacolare Aida con il compianto Salvatore Licitra, Isabelle Kabatu e Juan Pons nel 2009 alla fiabesca Turandot con Francesca Patané nel 2010, dal possente Nabucco con Juan Pons nel 2011 trasmesso in diretta mondovisione dalla RAI in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia alla Norma con Gregory Kunde e Geraldine Chauvet trasmessa in diretta dalla RAI e nei cinema nel 2012, dalla Cavalleria Rusticana con la compianta Daniela Dessì al Rigoletto con Carlos Almaguer, Gianluca terranova e Rocio Ignazio nel 2013, dai Pagliacci con Valentina Sepe e Piero Giuliacci nel 2014 alla Carmen del 2015, dalla Madama Butterfly nel 2016 a La Boheme con la quale è stato stabilito il record assoluto di 700 sale cinematografiche per la trasmissione in diretta cinematografica nel 2017, ultimo anno di presenza di Enrico Castiglione a Taormina.

Per il ritorno di Enrico Castiglione e la nuova grande stagione del Taormina Opera Festival è stata quindi scelta per quest’estate la Manon Lescaut, struggente e drammatica opera in quattro atti di Giacomo Puccini, va in scena al Teatro Antico di Taormina come rappresentazione unica Il 30 Luglio, evento speciale del Bellini Festival in coproduzione con il Taormina Opera Festival, con un cast di stelle della lirica mondiale, tra cui il soprano Martina Serafin, sotto la regia e con le scene di Enrico Castiglione, riportando l’attenzione internazionale alla lirica al Teatro Antico di Taormina come non avveniva più dal 2017, ultimo anno di presenza di Castiglione a Taormina.