Tavola dei Dieci Comandamenti venduta per 5 milioni di dollari

agenzia

Cinque volte la stima di partenza per il decalogo del Samaritano

NEW YORK, 18 DIC – I Dieci Comandamenti nella versione adottata dagli antichi Samaritani sono stati battuti all’asta da Sotheby’s per oltre cinque milioni di dollari: una cifra da capogiro che ha moltiplicato per cinque volte la stima minima di partenza nonostante qualche dubbio sull’autenticità emerso alla vigilia dell’asta. La tavola di pietra è la più antica conosciuta su cui in epoca cristiana fu inscritto il Decalogo. “Non è soltanto un importante manufatto storico, ma un legame alle fedi che hanno contribuito a dar forma alla civilta’ occidentale”, ha commentato Richard Austin del Dipartimento libri antichi e manoscritti di Sotheby’s.

