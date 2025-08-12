Taylor Swift annuncia il nuovo album, Life of Showgirl

agenzia

Il dodicesimo della popstar, preordini dopo mezzanotte

NEW YORK, 12 AGO – Taylor Swift ha annunciato il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl, disponibile per il “pre-pre-ordine” 12 minuti dopo la mezzanotte. Nel negozio online della popstar sono apparse immagini sfocate di un disco in vinile, un Cd e una musicassetta, coperte da un lucchetto arancione scintillante, con la spiegazione che la copertina dell’album sarà rivelata “in un secondo momento”. La data di uscita non è ancora stata annunciata, ma l’album sarà spedito prima del 13 ottobre. Taylor ha confermato l’annuncio durante il podcast New Heights, condotto dal boyfriend Travis Kelce con il fratello Jason.

