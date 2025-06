Teatro Biondo, ecco il cartellone della stagione estiva

Palermo

Dal 19 giugno al 23 luglio

La stagione 2025/26 è stata appena annunciata, ma l’attività del Teatro Biondo di Palermo non si ferma ad aspettare il prossimo mese di ottobre, vengono calendarizzate le date relative alla corrente stagione estiva, gestite presso il chiostro della Galleria d’Arte Moderna, nove appuntamenti che iniziano il 19 giugno con “La grande menzogna”, scritto e curato da Claudio Fava, sabato 21 giugno “La scatola di cemento”, uno spettacolo denuncia di Alessandro Lenzi, 24/25 giugno, Radio Argo Suite con Peppino Mazzotta, 27/28 giugno “Giusto”, il monologo di Rosario Lisma, 2/3 Luglio “Ragazze all’ingrosso”di Rossella Pugliese, protagonista Euridice Axen, 8/9 luglio Mario Incudine in “Archimede”, 11/12 luglio le allieve e gli allievi della scuola di recitazione del Teatro Biondo guidati da Rosario Palazzolo in “Like Alcestis”, 18/19 luglio serate d’onore dedicate alla maestria di Peppe Barra in “Buonasera a tutti – Dai miei disordinati appunti”, la programmazione estiva si chiude con “Terroni – La vera storia dell’unità d’Italia”, tratta dal best sellers di Pino Aprile, il 22/23 luglio.

