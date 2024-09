Teatro Golden: una rassegna teatrale intitolata alla memoria di Turi Ferro

palermo

Al via a novembre

Una stagione teatrale degna di nota, un cartellone che, per la prima volta, porta al teatro Golden di Palermo, spettacoli di primo piano. Il 20 e 21 novembre avrà inizio la Prima Rassegna Teatrale Nazionale intitolata alla memoria di Turi Ferro, con lo spettacolo “Chi è io?”, scritto e diretto da Angelo Longoni, con Francesco Pannofino nel ruolo del protagonista, l’11 e 12 dicembre è la volta di “1984” con Violante Placido e Ninni Bruschetta, capolavoro orwelliano, ormai un classico contemporaneo, a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir.

A gennaio (11 e 12) Edoardo Leo sarà protagonista di “Ti racconto una storia”, una sorta di monologo che racconta suggestioni, ricordi, letture e pensieri raccolti dall’inizio della sua carriera ad oggi; il 21 e 22 gennaio Angela Finocchiaro porterà in scena “Il Calamaro Gigante”, uno spettacolo brillante che tocca tematiche legate all’inconscio personale e collettivo.

Il 5 e 6 febbraio Carlo Buccirosso vestirà i panni di Cosimo Cannavacciuolo ne “Il Vedovo Allegro”: è la storia di un uomo rimasto solo dopo la morte della moglie a causa del Covid-19 e, ad un passo dal baratro finanziario, dopo che il suo negozio di antiquariato è fallito per il lockdown, la soluzione ai suoi problemi potrebbe venire dal signor Tomacelli, vicino di casa, che nasconde un drammatico segreto.; il 19 e 20 febbraio Alessio Boni porterà in scena “Iliade”, il capolavoro omerico nel quale si racconta di dèi e semidèi che tornano dal passato un po’ sbiaditi, in assetto da tramonto, per incontrare coloro a cui si erano divertiti a manovrare i fili del destino.