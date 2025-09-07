The Conjuring fa risorgere botteghino Usa, Warner senza rivali

agenzia

Nono film della saga segna miglior debutto estero per un horror

LOS ANGELES, 07 SET – Settembre parte con slancio nelle sale di Stati Uniti e Canada. A rianimare gli incassi tiepidi dell’estate è ancora una volta la Warner Bros: ‘The Conjuring – Il Rito Finale’ ha debuttato con un’apertura record da 83 milioni di dollari in Nord America e 187 milioni a livello globale, grazie ai 104 milioni che arrivano da 66 paesi esteri (Italia inclusa). Con nove film all’attivo – tra cui gli spin-off ‘Annabelle’ e ‘The Nun’ – l’universo di ‘The Conjuring’ è diventato il franchise horror più redditizio di sempre, con un incasso complessivo di 2,3 miliardi di dollari. Costato 55 milioni, il capitolo diretto da Michael Chaves segna il miglior debutto internazionale di sempre per un horror, superando i 92 milioni di ‘It – Capitolo 2’, sempre targato Warner. La storica major guida il box office mondiale del 2025 con 3,8 miliardi di dollari complessivi (2 miliardi dall’estero e 1,8 dal mercato domestico). Dopo la pessima performance di ‘Joker: Folie à Deux’, ‘Mickey 17’ e ‘The Alto Knights’, la Warner è risalita grazie a una serie di successi: da ‘Un film Minecraft’ in aprile a ‘Sinners’, ‘Final Destination Bloodlines’, ‘F1: The Movie’ (distribuito per Apple), ‘Superman’ e ‘Weapons’. Vittorie che sollevano da ogni pressione il prossimo grande azzardo dello studio, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ‘One Battle After Another’ (Una Battaglia dopo l’Altra), costato 130 milioni, in uscita a fine settembre. Al secondo posto tra i film più visti, ma molto lontano, c’è la versione filmata del musical ‘Hamilton’, che ha incassato 10 milioni di dollari. Non male se si considera che la registrazione dello show di Broadway è disponibile su Disney+ dal 2020. Completano la top five nordamericana titoli già in sala: l’horror ‘Weapons’ ha raccolto 5,3 milioni nel terzo weekend, arrivando a 143 milioni in Nord America e 251 milioni globali. Seguono ‘Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo’ con 3,8 milioni e ‘Una scomoda circostanza’ con 3,2 milioni, rispettivamente al quinto e al secondo weekend di programmazione. Il sequel della commedia Disney del 2003 con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan si mantiene su risultati discreti: 87 milioni domestici e 142 mondiali. Il crime caper di Darren Aronofsky, invece, non convince il pubblico, fermandosi a 15 milioni in Nord America e 24 a livello globale.

