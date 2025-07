“The Odyssey” di Nolan: l’epopea di Ulisse sold out in un’ora, l’attesa per il capolavoro dell’estate 2026

cinema

Basato sul celebre poema omerico, le prevendite per le prime proiezioni IMAX sono andate a ruba. Nel cast Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron e Zendaya

Si sa ancora poco dell’atteso “The Odyssey” di Christopher Nolan, eppure tutti non vedono l’ora di vederlo. Con un anno di anticipo – il film arriverà nelle sale il 17 luglio 2026 con Universal Pictures – sono state aperte le prevendite per i biglietti per le prime proiezioni nei cinema Imax in alcuni Paesi, come Stati Uniti e Regno Unito. I biglietti sono andati sold out dopo un’ora dalla messa in vendita e finiti subito nel secondary ticketing a prezzi stellari: fino a 150 dollari.

“The Odyssey” è basato sull’omonimo poema di Omero, che racconta il ritorno a Itaca di Ulisse, dopo la guerra di Troia. Se l’eroe greco fa ancora parlare di sé, altrettanto sarà per Nolan. Il regista è riuscito a catturare l’attenzione di tutto il mondo prima ancora di mostrare quello che si preannuncia essere il suo nuovo capolavoro, dopo il successo di “Oppenheimer”.