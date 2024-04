The Voice Generations, vincono Gino e Noemi

Musica

La coppia formata da padre e figlia l'ha spuntata sugli altri tre semi finalisti

Gino Scannapieco e la figlia Noemi sono i vincitori della prima edizione di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici, con i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – fortemente voluto dal direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – che ieri sera su Rai 1 ha ottenuto una media del 20,98% di share con oltre 3 milioni e mezzo di spettatori.

La prima edizione di The Voice Generations chiude con una media del 21,6% di share e 3.480.114 di spettatori medi. Un grande risultato – sottolinea Viale Mazzini – per le due serate speciali dedicate a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica, che arriva sulla scia dei record di ascolto di The Voice Senior e The Voice Kids confermando il successo di un format che coniuga divertimento e spunti di riflessione. Una grande festa che ha messo al centro della scena l’amore per la musica come valore condiviso e unificante.