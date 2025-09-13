IL PERSONAGGIO
“This Is What You Are”, vent’anni di Mario Biondi: dal piano bar di Taormina al palco internazionale
Il brano che ha cambiato la vita del cantante catanese torna in una nuova versione live dal Teatro Antico
“This Is what you are”, la canzone che ha cambiato la vita a “Mario Biondi”, dal piano bar del “Tout – Va” di Taormina, alla platea internazionale, cassa di risonanza per un timbro vocale profondamente soul.
Sono trascorsi venti anni dal quella scintilla, è il momento di festeggiare con una nuova versione, insieme ad un disco, ” Crooning speciale night”, registrato al Teatro Antico di Taormina il 14 settembre del 2024, un tour che inizia il 5 maggio del 2026 a Bologna, toccando varie città italiane, per arrivare al Teatro Metropolitan di Catania il 21 maggio.