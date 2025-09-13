Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

IL PERSONAGGIO

“This Is What You Are”, vent’anni di Mario Biondi: dal piano bar di Taormina al palco internazionale

Il brano che ha cambiato la vita del cantante catanese torna in una nuova versione live dal Teatro Antico

Di Salvo Pistoia |

“This Is what you are”, la canzone che ha cambiato la vita a “Mario Biondi”, dal piano bar del “Tout – Va” di Taormina, alla platea internazionale, cassa di risonanza per un timbro vocale profondamente soul.

Sono trascorsi venti anni dal quella scintilla, è il momento di festeggiare con una nuova versione, insieme ad un disco, ” Crooning speciale night”, registrato al Teatro Antico di Taormina il 14 settembre del 2024, un tour che inizia il 5 maggio del 2026 a Bologna, toccando varie città italiane, per arrivare al Teatro Metropolitan di Catania il 21 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community