Tim Music Awards 2024, la grande musica italiana protagonista all’Arena di Verona: oggi il gran finale

In tv

Sul palco, tra gli altri, Alfa, Angelina Mango, Andrea Bocelli, Clara, Coez & Frah Quintale, Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio

La prima serata dei “Tim Music Awards 2024” ha stravinto la sfida televisiva. Ieri sera, in diretta dall’Arena di Verona e in onda su Rai1, la serata-evento della musica italiana è stata la più seguita in tv. Carlo Conti e Vanessa Incontrada, consolidata coppia televisiva del premio arrivato alla sua 18esima edizione, hanno tenuto incollati alla tv il pubblico delle grandi occasioni. “Sold out” anche l’Arena di Verona che si è letteralmente scatenata a suon di musica. La grande musica italiana.

Sul palco Alfa, Angelina Mango, Andrea Bocelli, Clara, Coez & Frah Quintale, Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Kid Yugi, Mahmood, Negramaro, Pio e Amedeo, Raf, Riccardo Cocciante, Rose Villain, Tony Boy, Kid Yugi, Baby Gang e Simba La Rue e Tony Effe. Una grande serata di musica che stasera vedrà il bis. La finale dei “Tim Music Awards 2024”, in diretta dall’Arena di Verona, sarà trasmessa alle ore 21,30, circa, su Rai 1. Anche questa serà sarà protagonista un super cast musicale. Da Max Pezzali ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per i The Kolors e i Ricchi e Poveri. Nella prima serata, visibile anche su Rai Play, Geolier ha letteralmente trionfato ai Tim Music Awards 2024, dove ha ricevuto ben 6 ambiti premi. Per esibirsi sul palco dell’Arena di Verona non ha rinunciato alle griffe e ha combattuto il freddo con un bomber smanicato di lusso. Tre le standing ovation che il pubblico ha riservato per Andrea Bocelli, Gianna Nannini e Riccardo Cocciante. Il pubblico dei giovanissimi ha potuto apprezzare anche i giovani talenti come Kid Yugi, Tony Boy e Baby Gang e Simba La Rue che registrano milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Due serate ricche di momenti emozionanti, in cui non mancheranno le sorprese. Tanti gli artisti a cui verranno consegnati gli importanti premi come segno di riconoscimento per i loro incredibili risultati. Un’occasione speciale in cui le grandi stelle della musica incanteranno il pubblico presente all’Arena di Verona e il pubblico da casa con delle performance esclusive. Anche quest’anno, verranno premiati gli Album che hanno raggiunto la Certificazione FIMI/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024 e i singoli Multiplatino usciti nello stesso periodo. Ai TIM Music Awards non mancheranno poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante) svolti tra settembre 2023 e settembre 2024.