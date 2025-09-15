spettacoli
Tiziano Ferro ha le date del tour 2026: quella finale è in Sicilia
Un cantante che da tre lustri riempie gli stadi
Trascorsi quasi tre lustri da quella prima traccia destinata a trasformarsi in una hit, “Xdono” destò le attenzioni su una giovane voce, apparteneva a “Tiziano Ferro”, una promessa confermata dall’esordio di “Rosso Relativo”.
Il presente parla di nove dischi pubblicati, venti milioni di copie vendute in tutto il globo, “Cuore Rotto” singolo inedito che accompagna un tour attesissimo a distanza di tre anni dal precedente, “Stadi26” attraverserà il paese Italia con dieci tappe negli stadi, l’epilogo finale avverrà a Messina – Stadio San Filippo, il 12 luglio.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA