Tony Boy resta in vetta alla hit parade, risale Ultimo

agenzia

Al quinto posto new entry Icy Subzero. Anna al top tra singoli

ROMA, 11 LUG – A due settimane dall’uscita si conferma in vetta alla classifica album di Fimi/GfK Italia Tony Boy con Uforia: venti tracce in cui il rapper porta con sé amici e colleghi come Glocky, Simba La Rue, Shiva, Lazza, Guè, Astro, Kevin Mopao e thasup. Alle sue spalle risale in seconda posizione Ultimo, con Ultimo Live Stadi 2024, la set list completa del tour, rilanciata dal trionfo all’Olimpico. Terza piazza per Olly, il vincitore di Sanremo con Tutta Vita (da 37 settimane in classifica). Reduce dal Circo Massimo, Fabri Fibra è quarto con Mentre Los Angeles brucia, davanti alla new entry Anno Zero, primo album ufficiale di Icy Subzero, con le collaborazioni don Artie 5ive, Rose Villain, Tony Effe e tanti altri artisti, unica novità della top ten e subito al vertice tra i vinili. Sul sesto gradino della classifica resiste Bresh con Mediterraneo, poi Sfera Ebbasta & Shiva con il joint album Santana Money Gang, Alfa con Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato. Chiudono la top Lazza con Locura (da 42 settimane in classifica) e i Pinguini Tattici Nucleari, spinti dai rispettivi tour. Tra i singoli, per la quarta settimana consecutiva al numero uno c’è Anna con il nuovo Désolée: è la prima artista femminile solista a raggiungere questo traguardo dal 2015. Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 4 al 10 luglio: 1) UFORIA, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 2) ULTIMO LIVE STADI 2024, ULTIMO (ULTIMO RECORDS-BELIEVE) 3) TUTTA VITA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 4) MENTRE LOS ANGELES BRUCIA, FABRI FIBRA (EPIC-SONY MUSIC). 5) ANNO ZERO, ICY SUBZERO (COLUMBIA-SONY MUSIC) 6) MEDITERRANEO, BRESH (EPIC-SONY MUSIC) 7) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO / MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC) 8) NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO, ALFA (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST). 9) LOCURA, LAZZA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 10)HELLO WORLD, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (EPIC SONY MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) DÉSOLÉE, ANNA (EMI-UNIVERSAL MUSIC). 2) A ME MI PIACE, ALFA & MANU CHAO (ARTIST FIRST-ARTIST FIRST). 3) LA PLENA, W SOUND, BEÉLE & OVY ON THE DRUMS (KRISTOMAN LLC- WARNER MUSIC). 4) SERENATA, SERENA BRANCALE & ALESSANDRA AMOROSO (ISOLA DEGLI ARTISTI / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 5) BOTTIGLIE VUOTE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI FEAT. MAX PEZZALI (EPIC, SONY MUSIC). Questa, infine, la classifica di cd, vinili e musicassette: 1) ANNO ZERO, ICY SUBZERO (COLUMBIA-SONY MUSIC) 2) KING DEL RAP (REMASTER 2025), MARRACASH (UNIVERSAL STRATEGIC- UNIVERSAL MUSIC) 3) STATUS (REMASTER 2025), MARRACASH (UNIVERSAL STRATEGIC- UNIVERSAL MUSIC) 4) 60 HZ II, DJ SHOCCA (EPIC-SONY MUSIC) 5) UFORIA, TONY BOY (22 SRL / WARNER MUSIC-WARNER MUSIC).

