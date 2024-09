Torna a Catania Ricci Weekender: musica e cibo contemporanei

il festival

Al via domani con il concerto di Daniela Pes e il suo album Targa Tenco 2023. Poi Floating Points ed Erlend Øye & La comitiva

Il boutique festival più originale torna da domani a Catania incrociando musica e chef dal mondo sulla rotta Catania-Londra. Dal 5 all’8 settembre si svolge Ricci Weekender (qui il sito), il festival internazionale che porta in Sicilia il meglio della musica, dei vini e della cucina contemporanea, accogliendo viaggiatori da tutto il mondo alla continua ricerca di nuovi luoghi, nuovi suoni, e nuove esperienze.

Tra il barocco siciliano di Palazzo Biscari, l’arte di Palazzo della Cultura, gli splendidi giardini del parco botanico di Radicepura a Giarre, il fascino dello storico circolo Mercati Generali, Ricci Weekender è il fine settimana in Sicilia per antonomasia. Una fusione perfetta tra il territorio di straordinaria bellezza in cui abita, la line-up di qualità capace di mettere in dialogo artisti di alto profilo mondiale e i migliori nomi della scena italiana, con i protagonisti del mondo della cucina contemporanea internazionale, in un’esplosiva e originale miscela tra passato, presente e futuro.

Con i sostegni di Ministero della cultura, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, Ricci Weekender 2024 presenta un programma ricchissimo – delineato ancora una volta grazie alla collaborazione tra il club Mercati Generali, la radio inglese Worldwide FM del dj e producer Gilles Peterson ed il cuoco Ed Wilson del ristorante Brawn di Londra – per firmare una nuova edizione del festival ancora più sorprendente delle precedenti.

A cominciare dall’opening concert del 5 settembre nel cortile di Palazzo della Cultura, di Daniela Pes, artista dal talento multiforme, lunare e misterica, la cui voce e la cui musica sfuggono alle classificazioni, che approda a Catania come unica tappa siciliana dell’European tour di Spira, album Targa Tenco 2023.

Tra gli artisti in programma quest’anno: corto.alto, moniker del polistrumentista, produttore e compositore scozzese Liam Shortall, che fonde improvvisazione jazz, elettronica, break beat bounce e bass-heavy dub, riunendo nel progetto alcuni tra i migliori giovani musicisti del Regno Unito; Emanuele Triglia, fresco del successo dell’ultimo album Moon Kin che fonde jazz, hip-hop e world music; Rosa Calix, giovane dj con base a Milano, amante di tutto ciò che ruota attorno al mondo del vinile; Bel Cobain, enigmatica cantautrice proveniente dal cuore di East London.

E ancora, come da consuetudine, Gilles Peterson, precursore musicale dal talento rivoluzionario e inarrestabile che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l’elettronica come suono globale, mixando soul, hip hop e jazz ai suoni del mondo.

Mentre è attesissimo il ritorno al festival del musicista, dj e producer inglese Floating Points, al secolo Sam Sheperd (sabato 7 settembre, Mercati Generali), tra i nomi più richiesti nei club e nei festival più influenti d’Europa, e non solo, per l’occasione in un set in b2b con il producer Palms Trax.

Si chiude tra i rigogliosi giardini di Radicepura l’8 settembre con Erlend Øye, artista ormai di culto (Kings of Convenience, Whitest Boy Alive) con La Comitiva – Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello – che accompagna per il mondo il cantante norvegese, con brani originali oltre alle rivisitazioni dei suoi cavalli di battaglia, e il rapper e produttore discografico statunitense Mike D.

Sul fronte del food, Ricci Weekender 2024 invita in quest’edizionela brigata di cucina di Angiò Macelleria di mare, nata dall’estro creativo dello chef patron Alberto Angiolucci, e rinomata per i menù a base di pesce decisamente ricercati e innovativi, che curerà la cena di venerdì 6 settembre a Palazzo Biscari.

Bar Brutal, wine bar e bistrot nel cuore di Barcellona diventato in pochi anni un punto di riferimento per la cucina stagionale, la selezione di vini naturali e la ricerca di materie prime di qualità che collabora regolarmente con festival internazionali come Sonar, Primavera Sound, Fuji Rock Festival e che arriverà al club Mercati Generali sabato 7 settembre, per offrire una cena speciale in collaborazione con Ed Wilson e Piermaria Trischitta del Røst di Milano, per l’ormai tradizionale big lunch della domenica tra i giardini di Radicepura.