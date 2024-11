Torna Avventure tra le pagine, piccoli lettori al museo

agenzia

Il 15, 16 e 17 novembre, anche per i bambini sordi

ROMA, 15 NOV – Riparte il più grande evento diffuso dedicato ai piccoli lettori Avventure tra le pagine che il 15,17 e 17 novembre torna in oltre 100 musei e sedi culturali italiane. Giunto alla 6/a edizione, il progetto promosso da Kid Pass ha l’obiettivo di avvicinare le famiglie alla cultura con eventi di edutainment in tutta la penisola. E quest’anno diventa ancora più inclusivo. Accanto a letture ad alta voce, letture animate, laboratori e presentazioni con firmacopie degli autori e delle autrici di libri per bambini e ragazzi, il programma si arricchirà con letture inclusive: grazie alla partecipazione di interpreti LIS sarà possibile coinvolgere anche i bambini sordi e le loro famiglie.

