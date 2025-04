Torna da stasera la nuova stagione di GialappaShow con Mago Forest. Ospite Elodie

Spettacoli

Confermato il cast comico con due new entry Giulia Vecchio e Carlo Amleto

Dopo il successo della scorsa edizione, la più vista di sempre, è ai blocchi di partenza la nuova stagione di GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, da stasera, ogni lunedì alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e terzo vertice del triangolo della risata con i due Gialappi. Al suo fianco nella prima puntata, Elodie, che oltre a cimentarsi nella co-conduzione, ci regalerà un duetto che promette scintille con Annalaisa.

In questa nuova edizione, due new entry nella banda del GialappaShow: Giulia Vecchio, che vedremo già dalla prima puntata nei panni di Monica Setta,e Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa.

Al via le nuove puntate di Sensualità a Corte, con Marcello Cesena e Simona Garbarino, cui si aggiunge nella prima puntata come ospite straordinario Costantino Della Gherardesca.

E al primo citofono suonerà Miriam, alias Brenda Lodigiani, che accoglie Valerio Mastandrea.

Vecchie conoscenze del GialappaShow propongono vecchi e nuovi personaggi: Valentina Barbieri nei panni di Michelle Hunziker, Brenda Lodigiani interpreta un’incredibile Marcella Bella, Max Giusti si trasforma in Renato Zero e Antonino Cannavacciuolo, Ubaldo Pantani debutta con il personaggio di Massimo Cacciari, Giovanni Vernia propone un Damiano David rivisitato e corretto, Alessandro Betti nuovo disturbatore di studio, Stefano Rapone fa il verso ai monologhi seri de “Le Iene”, Gigi e Ross entrano nei panni di Pio e Amedeo, mentre Edoardo Ferrario torna sotto le mentite spoglie di Maicol Pirozzi. E in apertura di ogni puntata, Toni Bonji annuncia il programma in modo del tutto personale.

Molti di loro, inoltre, faranno parte del cast di una nuova, attesissima, serie: “Grande Fratello RIP”, che va ad aggiungersi alle già consolidate “Doc Doc chi è?” e “Ultimo Appuntamento”.

Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s Band, che prende di mira i programmi TV, i nuovi tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già sotto la lente di ingrandimento in TV8 Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League, sempre su TV8.

Come da tradizione, il programma dà ampio spazio alla musica con i Neri per Caso, che nellaprima puntata si esibiscono con Elodie, Maurizio Capone & Bung Bangt sulle note di Superstition e As di Stevie Wonder. Le parti musicali sono curate, come sempre, dal Maestro Vittorio Cosma.