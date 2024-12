Il tour

A dicembre a Palermo e a Catania

Dopo il successo dell’anno scorso torna in Sicilia “A Christmas Carol Musical” , liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens. In sette edizioni ha coinvolto oltre 130 mila spettatori in 129 repliche, di cui 100 sold out. Il musical farà tappa il 5 dicembre prossimo al teatro Vittorio Emanuele di Messina, il 6 e 7 al teatro Golden di Palermo e l’8 dicembre, al Metropolitan di Catania.

Lo spettacolo, prodotto dalla Dpm, è liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens, ha coinvolto oltre 130 mila spettatori in 129 repliche, di cui 100 sold out. È adattato per il teatro da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, ed è pronto a far sognare ancora gli adulti e i bambini. Sul palco nel ruolo di Ebenezer Scrooge, Fabrizio Rizzolo e un cast artistico di oltre venti elementi, gli effetti speciali sono curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, oltre 150 i costumi e le imponenti scenografie. Melina Pellicano, regista e autrice del libretto nell’adattamento al musical ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale: il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit.