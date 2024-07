Tornado al botteghino nordamericano: Twisters batte tutti

agenzia

Il disaster movie con Glenn Powell incassa 80 milioni di dollari

LOS ANGELES, 21 LUG – Twisters è il tornado che si prende il botteghino di Usa e Canada. Il nuovo disaster movie della Universal, che declina al plurale il titolo dell’epico predecessore del 1996, ha raccolto ben 80,5 milioni di dollari nel primo fine settimana in sala. Una cifra che supera le previsioni e rafforza l’ottimismo di Studios ed esercenti, dopo l’onda lunga del doppio sciopero dell’anno scorso che ha portato ai minimi il botteghino del 2024. Diretto dal regista di Minari, Lee Isaac Chung, Twisters si aggiudica il terzo debutto più ricco dell’anno, dopo Inside Out 2 (154 milioni di dollari) e Dune 2 (82 milioni di dollari). La nostalgia per il kolossal originale e la fresca e crescente popolarità di Glen Powell (Top Gun: Maverick, Tutti tranne te e Hitman) e della britannica Daisy Edgar-Jones (protagonista della serie Hulu Normal People) hanno contribuito a far salire le vendite dei biglietti del sequel prodotto con 155 milioni da Universal Pictures e distribuito all’estero da Warner Bros. Un pubblico di famiglie conquista la seconda e la terza piazza di questo fine settimana estivo (lo stesso in cui l’anno scorso debuttò Barbie a 162 milioni di dollari). Cattivissimo me 4, di Universal e Illumination, incassa 23,8 milioni di dollari nel terzo weekend di programmazione. Le nuove avventure di Gru e dei piccoli aiutanti gialli hanno generato finora 259 milioni di dollari in Nord America. Il franchise, che include gli amati film Minions, è la prima serie di cartoni animati a raggiungere i 5 miliardi di dollari al botteghino globale. Il sequel della Pixar – Disney Inside Out 2 resta al terzo posto con 13 milioni di dollari. Dopo sei fine settimana sul grande schermo, il cartone sulla ragazzina Riley e sulle emozioni che si combattono la sua mente resta appena sotto i 600 milioni di dollari di incasso nazionale. A livello globale, sta per raggiungere il cartone animato più remunerativo di sempre: Frozen 2, con 1,45 miliardi di dollari. Il quarto e quinto film più visti sono per un pubblico adulto. Longlegs, l’horror con Nicholas Cage della casa di produzione indipendente Neon, conferma un solido incasso di quasi 12 milioni di dollari, con ottima tenuta rispetto allo scorso week end di apertura. Longlegs ha raccolto finora 44,6 milioni di dollari. A Quiet Place – Giorno 1 chiude la top five con 6 milioni di dollari. Dopo quattro settimane in cartellone, questo thriller fantascientifico – quasi senza dialoghi – ha guadagnato in casa 127,6 milioni di dollari.

