Tornano le “confessioni” e i protagonisti di Mare Fuori

tv

Dal 26 febbraio la serie in onda su RaiPlay

Dopo il successo delle prime 2 stagioni, dal 26 febbraio torna su RaiPlay Mare Fuori#Confessioni, le storie senza filtri dei protagonisti della serie che si raccontano davanti alle telecamere, confessando le emozioni dei personaggi che interpretano. Inoltre su Rai 2, il 26 marzo alle 19, andrà in onda uno speciale con il meglio delle rivelazioni dei giovani detenuti che condividono i momenti più toccanti della loro vita all’interno del penitenziario. Grazie all’espediente narrativo del mockumentary, con l’artificio di un linguaggio documentaristico, gli eventi di fiction sono commentati come fossero reali.