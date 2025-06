Tortora nel giorno dell’arresto, prime immagini di Bellocchio

agenzia

per la ricorrenza che ancora fa discutere la clip di Portobello

ROMA, 17 GIU – ”Vergogna, ladro, sei un criminale, maledetto, vigliacco. Una dichiarazione Enzo! Ma è tutto vero? Il contatto con la camorra c’è stato? Può essere un errore Enzo? Devi morire in carcere”. Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato e proprio nel giorno della ricorrenza, ecco le prime immagini di Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, dedicata alla drammatica vicenda del conduttore televisivo, in arrivo nel 2026 su HBOMax. L’estratto racconta il momento drammatico e significativo in cui ad Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni, vengono messe le manette in una caserma dei carabinieri romana. È il momento in cui, ammanettato, viene circondato dalla folla dei fotografi e dei giornalisti a cui il conduttore televisivo lancia una frase premonitrice invitando i rappresentanti della carta stampata a stare attenti a quello che fanno: ”Voi giornalisti italiani dovete stare molto attenti a questa vicenda. Guardatela bene tutti, guardatela bene tutti”. E scivolando tra la folla lancia più di una, eloquente, occhiata alla regia mobile della ”sua” Rai che lo riprende a distanza. Enzo Tortora, fu accusato ingiustamente da alcuni detenuti di essere al centro di un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana: arrestato, incarcerato e trascinato in un lungo processo, fu completamente assolto solo dopo anni di calvario giudiziario. L’attesa serie è la prima produzione originale italiana annunciata da Warner Bros. Discovery per la nuova piattaforma streaming HBOMax è una produzione OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, e KAVAC FILM, in coproduzione con ARTE France ed in collaborazione con The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle. E’ prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film. Nel cast della serie Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D’Onofrio. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo. Il 17 giugno è anche il giorno in cui la discussa proposta di legge Tortora punta a istituire una Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Proprio lo scorso 7 maggio l’Aula della Camera ha votato il rinvio in commissione: non solo un nuovo passaggio parlamentare, hanno accusato in quella occasione le opposizioni, ma della volontà di “affossare” il provvedimento. Il testo, nella formulazione originaria messa a punto da Italia Viva, punta a istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari facendola coincidere con il giorno in cui Enzo Tortora fu arrestato nel 1983. E nel giorno del rinvio non sono stati solo i partiti di minoranza a protestare: qualche defezione si è registrata anche tra le fila di Forza Italia. La scelta della maggioranza di non procedere all’esame in Aula e chiedere i tempi supplementari per un ulteriore approfondimento ha scritto un nuovo capitolo di un iter già accidentato.

