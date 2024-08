“Tra il silenzio e il tuono” di Roberto Vecchioni arriva in Sicilia

Il concerto

A Pollina apre il Terra D'Amuri Music Fest

Il 12 agosto a Pollina con il “Tra il silenzio e il tuono” tour di Roberto Vecchioni si apre il Terra D’Amuri Music Fest, che proseguirà con Antonella Ruggiero (9 settembre, Terrasini), e Fabio Concato (26 ottobre, Palermo), e due omaggi alla tradizione musicale siciliana con due concerti in onore di Franco Battiato (18 ottobre, Palermo) e Rosa Balistreri (27 ottobre, Palermo) Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica” costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Lo spettacolo, prodotto da DM Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l’immagine.

«Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. “Il silenzio appartiene all’immaginazione, allo spirito, all’anima – spiega Vecchioni- mentre il tuono invece appartiene a quello che ho fatto e mi è stato fatto, cioè alla vita, che pulsa molto: l’unico modo per acquietarla è rivolgersi alla spirito».

Tutta la prima parte dello spettacolo è giocata sull’ultimo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, hanno combattuto il male, hanno amato la vita, gli altri e se stessi. La seconda parte dello spettacolo, invece, è una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati al concetto di infinito attraverso pensieri particolari sull’amore, sul sogno, sull’esistenza, sul dolore, sulla gioia, sulla felicità. «È il racconto musicale di come – conclude Vecchioni- tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un’unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia, bella o brutta perché in realtà è sempre bella. Siamo noi che a volte la immaginiamo in un altro modo».