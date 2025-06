Tra Palco e Realtà, riparte lo show con Klaudia Pepa e Garrison Rochelle: tappa anche in Sicilia

Teatro

Un nuovo allestimento teatrale che rievoca il tradizionale varietà televisivo dove generi e artisti diversi si alternano in un susseguirsi di numeri di talento e grande passione

Prende il via a maggio il terzo tour teatrale dello spettacolo TRA PALCO E REALTA’. Dopo il successo della scorsa stagione lo show riparte con una nuova veste più dinamica, coinvolgente e accattivante. Un nuovo allestimento teatrale che rievoca il tradizionale varietà televisivo dove generi e artisti diversi si alternano in un susseguirsi di numeri di talento e grande passione.

Alla conduzione un binomio di successo, collaudato e instancabile, quello di Klaudia Pepa e Garrison Rochelle. Due perfetti padroni di casa che con simpatia e leggerezza faranno da filo conduttore e ci accompagneranno a scoprire storie e perfomance degli ospiti. Ma non solo, i due artisti hanno in serbo per il pubblico tantissime sorprese, li vedremo danzare e cantare, ma anche divertire gli spettatori con la loro inaspettata comicità. ln questa nuova edizione, sul palco più musica e danza, cuore pulsante dello show, accompagnate dalla presenza di un corpo di ballo tutto al femminile formato da sei ballerine dirette da Klaudia Pepa e impegnate in coreografie originali. A fare da cornice le storie e i percorsi dei protagonisti e degli ospiti, momenti di grande empatia ed emozione.

Tanti gli artisti del mondo della danza, della musica, del web che insieme daranno vita ad uno show unico e travolgente. Nuovi contenuti esclusivi ed innovativi, coreografie suggestive, tanta musica e sicuro divertimento, questi gli ingredienti del nuovo esclusivo tour di TRA PALCO E REALTA’ – IL PALCO DOVE LA DANZA TRAVOLGE, LA MUSICA RACCONTA E LE STORIE LASCIANO IL SEGNO