Trantino presenta la rassegna estiva: «Catania la Edimburgo del Sud»

Catania

Oltre 160 eventi da giugno a ottobre tra musica, danza, letteratura, arte e cinema incastonati in scenari suggestivi e fortemente rappresentativi di una città in evoluzione che si riappropria di spazi e luoghi. E’ il cartellone della rassegna “Catania Summer Fest” presentata a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino. Gli spettacoli sono in programma nel Giardino Bellini, nella piazza Federico II di Svevia, nella corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura, nel Castello Ursino e nel nuovo spazio ricavato nella corte della Galleria d’arte moderna connessa alla nuova Pinacoteca del complesso museale di Santa Chiara.