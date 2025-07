Trapani pronta per il Green Valley Pop Fest: un’esplosione di musica e consapevolezza ambientale

L'APPUNTAMENTO

Da Elodie a Lazza fino a Shiva, il palcoscenico della "Green Arena" vedrà alternarsi alcuni dei nomi più in voga del panorama musicale attuale

Trapani si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il Green Valley Pop Fest 2025, che si terrà domenica 27 luglio in piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Questa quarta edizione promette di essere la più esplosiva di sempre, combinando il meglio della musica pop e urban italiana con un forte messaggio di sensibilizzazione ambientale.

Il palcoscenico della “Green Arena” vedrà alternarsi alcuni dei nomi più in voga del panorama musicale attuale. A guidare la line-up saranno tre headliner d’eccezione: Elodie, reduce dal successo dei suoi tour e con un carisma scenico inconfondibile. Lazza, acclamato per le sue performance travolgenti e il successo ottenuto anche a San Siro. Shiva, punto di riferimento della scena urban italiana con brani che spaziano dal trap più crudo a momenti introspettivi.

Ad arricchire ulteriormente il cast ci saranno artisti molto amati come Fabio Rovazzi, Antonia, Le-One, Enula, Carmen, Agèlo, FT Kings, Shaka Munì, Simonterizzo e Dodo-J. Un mix eclettico che saprà soddisfare i gusti di un pubblico vasto, dai tormentoni radiofonici alle canzoni virali su TikTok. La serata sarà condotta da Daniele Battaglia e Camilla Ghini, voci note di Radio 105, radio ufficiale dell’evento.

«Il Green Valley Pop Fest non è solo musica – spiega Antonio Di Marca, event manager – ma anche un importante veicolo per promuovere la cultura dell’ambiente e gli stili di vita sostenibili. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza della tutela ambientale attraverso diverse iniziative. Saranno presenti spazi espositivi e incontri formativi in collaborazione con importanti associazioni per la salvaguardia del territorio. I migliori artisti in classifica con le hit più ascoltate dell’anno – continua Di Marca – si esibiscono ogni anno sul palco per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia delle aree verdi e del mare per far crescere la consapevolezza su uno stile di vita green e sull’importanza di tutelare l’ambiente e focalizzare l’attenzione sul futuro del nostro pianeta».