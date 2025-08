Tre consiglieri San Carlo, ‘procedere su nomina Macciardi’

agenzia

Lettera a Manfredi: "Riunione urgente CdI per le determinazioni"

ROMA, 06 AGO – Con una lettera inviata al presidente della Fondazione San Carlo, Gaetano Manfredi, i tre componenti del Consiglio di indirizzo della Fondazione, Maria Luisa Faraone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti e Riccardo Realfonzo, che hanno indicato Fulvio Macciardi come nuovo sovrintendente, hanno chiesto una convocazione urgente per tutte le determinazioni del caso, cioè le questioni amministrative per l’incarico del sovrintendente. Nella lettera i tre componenti chiedono che la riunione sia convocata “con urgenza, con preavviso ridotto a 24 ore”.

